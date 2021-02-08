Шепелев поделился впечатлениями от сына Жанны Фриске

https://static.news.ru/photo/19894e92-6a8e-11eb-9c58-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев поделился в соцсетях откровениями о собственном сыне Платоне от Жанны Фриске. Оба сейчас отдыхают на горнолыжном курорте в ожидании ребёнка, который вот-вот появится на свет от новой возлюбленной ведущего.

На отдыхе Шепелев с сыном катались на сноуборде, много общались. И вдруг телеведущий сделал для себя открытие, что «однобоко» знает своего сына. На самом деле отец встречает Платона с тренировки, видит за ужином, разговаривает перед сном, читает и проводит вместе с ребёнком выходные. Но этого оказалось недостаточно, чтобы знать, чем «дышит» твой ребёнок.

Оказывается, многого не знаю вообще, например, что он, вдруг, боится летать, не любит ждать водителя, сам заказывает в ресторане «цыплёнка табака», превращается в монстра, когда голоден, и много ещё чего, — удивлённо перечисляет Шепелев.

В итоге телеведущий сделал вывод, что подобные путешествия сильно сближают. Он особо отметил, что любит проводить время с сыном наедине и считает это самой лучшей своей отцовской обязанностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у второклассника Платона начались каникулы, и отец, судя по всему, решил провести время с ребёнком. Где именно отдыхают звёздный папа и мальчик, неизвестно.