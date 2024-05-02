Шепелев раскрыл, как ему удается избегать разногласий в семье Шепелев заявил, что наличие трех детей помогает избегать разногласий с супругой

Наличие троих детей в семье оставляет мало времени на ссоры в паре, поделился мнением с порталом StarHit телеведущий Дмитрий Шепелев. Так он ответил на вопрос о том, возникают ли у него разногласия с его супругой Екатериной Тулуповой. Артист отметил, что ценит время, проведенное с возлюбленной наедине, поэтому считает целым событием совместный поход в ресторан или кино.

Когда в семье трое детей, на разногласия остается мало времени. <...> Мы оба знаем, что время наедине очень ценно. Поэтому приодеться и выйти вдвоем в ресторан или даже в кино — уже значит для нас много, — сказал он.

Шепелев, рассказывая об интересах его старшего сына Платона, который родился в браке с певицей Жанной Фриске, отметил, что сейчас он увлекается баскетболом. По словам телеведущего, мальчик уже достиг немалых успехов.

Он также рассказал об увлечениях второго сына, Тихона, который родился в браке с Екатериной Тулуповой. По словам телеведущего, мальчику уже три года и его предпочтения соответствуют возрасту: молочко и книжки про мышонка. Шепелев добавил, что Тихон любит заниматься гимнастикой.

Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой с 2017 года. Пара воспитывает троих детей: Платона (сын Шепелева от брака с Жанной Фриске), Ладу (дочь Тулуповой) и Тихона (совместного ребенка).