Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске

https://static.news.ru/photo/8d2790d4-afcc-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Шепелев никак не отреагировал в публичном пространстве на пятилетие со дня смерти певицы Жанны Фриске, с которой состоял в отношениях и которая родила ему сына.

На странице телеведущего в Instagram, где ранее он активно высказывался по самым разным вопросам, 15 июня не появилось записи, посвящённой Фриске. Более того, Шепелев не публиковал ничего с 22 мая, хотя до этого новые посты появлялись почти каждый день.

Другие близкие люди певицы не забыли о годовщине её кончины и отметились сообщениями в память о ней. В частности, о Жанне Фриске написали её сестра Наталья и коллеги певицы по группе «Блестящие» Анна Семенович и Юлия Ковальчук.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после долгой борьбы со злокачественной опухолью мозга. Её гражданский муж Шепелев после этого разругался с родственниками певицы. В числе причин для конфликта были деньги, собранные на лечение певицы, и будущее сына Фриске и Шепелева Платона.

Как передавал NEWS.ru, отец певицы Владимир Фриске заявил, что существовало лекарство, которое могло бы спасти дочь, но Шепелев отказался использовать этот препарат.