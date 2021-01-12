https://static.news.ru/photo/8b634ac4-555b-11eb-ad31-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Шепелев продаёт часть квартиры Жанны Фриске в центре Москвы. Это треть жилья, которая принадлежит его сыну Платону.

Жанна Фриске долго копила на эту квартиру, элитная недвижимость всегда была её мечтой. Купив долгожданное жильё, певица с любовью и со вкусом обставляла его, пишет StarHit.

Владельцами остальной части квартиры являются её родители. Поэтому после смерти дочери они сохранили её апартаменты, оставив всё, как было при жизни Жанны. На полке в стаканчике лежит пустышка её сына, стоят духи, как будто певица всё это оставила только что.

Однако Шепелеву оказался чужд этот сентиментализм. Он уведомил родителей певицы о продаже части квартиры. Они направили иск в Хамовнический суд, чтобы запретить отчуждение. Стоить доля в квартире Фриске может до 15 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына, появившегося в отношениях с певицей Жанной Фриске, показал, как мальчик играет на пианино.