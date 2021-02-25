«Светлые дети»: Шепелев показал сына Фриске в обнимку с дочкой Тулуповой

https://static.news.ru/photo/bc32be56-777e-11eb-8f38-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева Платон и дочь его возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой Лидия оказались на редкость дружны. Дети не только ровесники, но и близкие по духу друг другу.

Фотографию, на которой мальчик нежно обнимает свою потенциальную сводную сестру, Шепелев обнародовал в Instagram.

Меня тут много спрашивают, как наши дети между собой, что да как. Могу только одно сказать — они друзья. Нашей с Катей заслуги здесь нет — просто повезло. Просто классные и светлые дети, — подписал снимок телеведущий.

Платон появился на свет в 2013 году, его мать певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от онкологического заболевания — глиобластомы.

Некоторое время спустя Шепелев сблизился с Тулуповой. Зимой пара переехала в новую квартиру, а в начале февраля стало известно, что девушка беременна. По его словам, дети сначала не поверили в то, что дома появится третий ребёнок, но потом сообщили, что готовы принять в семью братика или сестричку, писал NEWS.ru.