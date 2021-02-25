«Светлые дети»: Шепелев показал сына Фриске в обнимку с дочкой Тулуповой

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева Платон и дочь его возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой Лидия оказались на редкость дружны. Дети не только ровесники, но и близкие по духу друг другу.
Фотографию, на которой мальчик нежно обнимает свою потенциальную сводную сестру, Шепелев
Меня тут много спрашивают, как наши дети между собой, что да как. Могу только одно сказать — они друзья. Нашей с Катей заслуги здесь нет — просто повезло. Просто классные и светлые дети, — подписал снимок телеведущий.
Платон появился на свет в 2013 году, его мать певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от онкологического заболевания — глиобластомы.
Некоторое время спустя Шепелев сблизился с Тулуповой. Зимой пара переехала в новую квартиру, а в начале февраля стало известно, что девушка беременна. По его словам, дети сначала не поверили в то, что дома появится третий ребёнок, но потом сообщили, что готовы принять в семью братика или сестричку, писал NEWS.ru.