Шепелев похвалился успехами сына в музыке

https://static.news.ru/photo/a3af1c12-47c7-11eb-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына, появившегося в отношениях с певицей Жанной Фриске, показал, как мальчик играет на пианино.

Сейчас Платону 7 лет и он начал заниматься музыкой. Отец мальчика показал подписчикам в Instagram отрывок урока и не смог сдержать эмоций.

Папа рыдает, — написал Шепелев.

Видеозапись разлетелась по соцсетям и подписчики восхитились талантом Платона и понадеялись, что он пойдёт по стопам матери.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, его мать Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. Уже не первый год он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности. Недавно ребёнка возлюбленной он назвал дочкой.

Шепелев рассказал, что ведёт дневник, куда записывает значимые события из жизни сына Платона. Недавно там появились записи с вопросами мальчика к своему отцу, писал NEWS.ru.