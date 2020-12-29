Шепелев поделился с поклонниками планами на Новый год

https://static.news.ru/photo/24708208-4abd-11eb-becf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев планирует отпраздновать Новый год вместе со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.

В настоящее время пара живёт вместе, молодые люди воспитывают двоих детей от прошлых отношений. По словам Шепелева, он хотел бы провести новогоднюю ночь наедине со своей возлюбленной.

Желание запереться с любимой в номере и в постели с шампанским встретить Новый год, — написал Шепелев в социальной сети.

Тем не менее в этот раз желания телеведущего не воплотятся в жизнь, ведь пара встретит Новый год вместе «с детьми под ёлочкой».

Ранее NEWS.ru писал, что российские знаменитости рассказали, какие блюда они планируют подать к новогоднему столу. Как выяснилось, большинство из них предпочитают классический вариант застолья с салатом оливье.

Так, художник Никас Сафронов планирует пригласить в гости на праздник звезду мирового кинематографа Орнеллу Мути. По его словам, гости смогут попробовать оливье, постный борщ и испанский хамон. На Рождество деятель искусства собирается приготовить гуся с яблоками, наваристый борщ, подать к столу икру и пампушки.