Шепелев поделился редким фото со своим подросшим сыном и дочкой

https://static.news.ru/photo/5f28d660-9497-11eb-88f0-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagam.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске, около трёх лет назад стал встречаться с Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь Лидия и которая родила ещё сына. Мужчина называет себя идеальными отцом.

3 апреля он поделился редким фото, на котором запечатлён с сыном и падчерицей. Они сидели на «банане».

Судя по этой фотографии — я идеальный отец, — по просьбе детей я даже согласился пройти этот унизительный аттракцион катания на «банане». Ничего позорнее в моей жизни не было — это видно по моей позе на снимке. Я поклялся никогда больше этого не повторять, — цитирует его Teleprogramma.pro.

Поклонники отметили, что считают Дмитрия хорошим папой. При этом многие пишут, что ради детей можно согласиться на многие вещи, даже которые не нравятся.

Ранее Шепелев поделился радостной новостью со своими подписчиками в Instagram. Шоумен опубликовал первую совместную фотографию с малышом. На ней радостный отец держит сына на руках и широко улыбается.

Как писал NEWS.ru, отец Жанны Фриске явно не обрадовался появлению на свет сына Дмитрия Шепелева. Родители певицы судятся с бывшим гражданским мужем дочери из-за её московской квартиры, к тому же обижены тем, что он не даёт им видеться с внуком.