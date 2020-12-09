Шепелев оправдался за любовь к отдыху на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/3778945a-3a49-11eb-bacf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев проводит отдых на Мальдивских островах в компании сына Платона, возлюбленной Екатерины Тулуповой и её дочкой Ладой. В Instagram он признался подписчикам в любви к архипелагу и назвал три причины, почему готов провести в самолёте около десяти часов, чтобы каждый год возвращаться на мальдивские пляжи.

Люблю Мальдивы по трём причинам. Первое. Куда бы я ни шёл, мне не нужна обувь. Босиком. Везде. Даже в ресторане, — рассказал Шепелев.

Кроме того, шоумен отметил, что на Мальдивах отсутствует чувство времени. Как только Шепелев прилетает туда на отдых, он кладёт часы в сейф и не смотрит на них до конца отпуска. Третьим поводом стало чувство свободы у детей, возникающее на острове. Там невозможно заблудиться и по словам отца Платона, убежать тоже не получится.

Ранее Шепелев смонтировал ролик, в котором показал, как проходит день на Мальдивах. Ранним утром взрослые с детьми собирались на морскую прогулку на катере, после Шепелев играл в теннис с тренером, а завершили день отдыха Дмитрий и Екатерина красным вином, сообщал NEWS.ru.