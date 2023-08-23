«Шепелев не является изгоем»: юрист о шансах отца Фриске отсудить внука Юрист Моисеев назвал низкими шансы отца Фриске отсудить внука

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев

Шансы Владимира Фриске, отца покойной певицы Жанны Фриске, отсудить внука у телеведущего Дмитрия Шепелева и стать его опекуном низкие, считает юрист Алексей Моисеев. Комментируя ситуацию Пятому каналу, он отметил, что ведущий «не является изгоем общества», чтобы суд ограничивал его в родительских правах. Кроме того, при выборе опекуна учитываются физические возможности и жилищные условия, что может сыграть против Фриске, пояснил юрист.

В российской судебной системе существует практика подачи исков от бабушек и дедушек, чтобы отсудить ребенка у родителей. Однако российские суды переквалифицируют эти дела на ограничение родительских прав. В нашем случае Дмитрий Шепелев не является изгоем общества, — уточнил эксперт.

По словам юриста, в российской судебной системе не было прецедентов, когда социально активного родителя лишали права воспитывать собственного ребенка. Моисеев подчеркнул, что, если заседание суда все же состоится, Платону Шепелеву дадут право решить самому, с кем оставаться.

Платону Шепелеву десять лет, соответственно, его мнение является обязательным в вопросе опекунства. Без мнения ребенка этот вопрос решить невозможно, — заключил юрист.

Фриске ранее назвал внука талантливым музыкантом, услышав его игру на гитаре. По словам мужчины, способности к музыке мальчику передались от мамы. Владимир Фриске подчеркнул, что прекратил судиться с Шепелевым, чтобы не навредить внуку.