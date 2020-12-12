Шепелев назвал стоимость подарка, который запросил его сын на Новый год

https://static.news.ru/photo/d1e9f62a-3c95-11eb-86b3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram видео, на котором его сын Платон пишет письмо Деду Морозу о новогоднем подарке для себя. Как оказалось, семилетний мальчик попросил набор конструктора, посвящённый «Звёздным войнам». В полной комплектации он стоит 64 тыс. рублей, вариант меньшего масштаба обойдётся в 15 тыс. рублей.

Пока я ещё не решил, как отнесётся Дедушка к просьбе принести гигантский Лего размером с письменный стол и ценой точно выше, чем его пенсия, — написал под видео Шепелев.

Он рассказал, что пожелания Деду Морозу в их семье традиционно оставляют в морозилке и к утру он почту забирает. Шепелев также намекнул, что пожелание сына скорее всего будет исполнено. Он предложил своим подписчикам поделиться запросами их детей на Новый год. Как выяснилось, конструкторы заказали Деду Морозу многие дети.

Как писал NEWS.ru, за все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге ему поступило более четырёх миллионов писем, которые отправили взрослые и дети со всего мира. Желания авторов посланий почти не меняются из года в год. Так, дети мечтают о новых гаджетах, конструкторах и роботах, некоторые просят подарить им книжки, прислать спортивное снаряжение, например ролики. Взрослые же хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным.

Ранее психолог рассказала, как правильно составить список желаний на Новый год. По словам Надежды Акимовой, традиционное составление списка желаний действительно может помочь приблизиться к заветной мечте. После того как человек опишет цель на листе бумаги, появляется больше шансов на её исполнение.