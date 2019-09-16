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Первый муж Анастасии Завортнюк Олаф Шварцкопф рассказал о причинах расставания с ней. К этому, по его словам, привела потеря ребёнка. Мужчина думал, что у его избранницы случился выкидыш, пара развелась.

Настя сказала мне, что случился выкидыш. А после мне сообщили, что она сделала аборт. Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребёнка нам Бог не...