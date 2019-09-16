Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о её здоровье, чтобы сконцентрировать все силы на лечении любимого человека.
Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, — заявил Шепелев в программе «Пусть говорят», признав, что в своё время он совершил ошибку, не рассказав о ситуации с Жанной Фриске.
Он подчеркнул, что семья актрисы обязана выступить с заявлением, чтобы пресечь распространяющиеся сплетни.
Новости о плохом состоянии актрисы обсуждают уже не первый день. В семье Заворотнюк ситуацию не комментируют. По версии СМИ, у неё развилась опухоль мозга из-за гормональной терапии, предшествовавшей ЭКО.
Как писал News.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил информацию, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.