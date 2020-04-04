Шепелев на новой работе будет зарабатывать чуть больше миллиона рублей

Телеведущий Дмитрий Шепелев на новом месте будет получать довольно скромный гонорар.
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Новые контракты сейчас заключают осторожно и с «осторожными цифрами». Поэтому Дима может рассчитывать на чуть больше миллиона рублей в месяц. В крайнем случае — на полтора, — рассказала коллега ведущего.
Первую серию его шоу уже отсняли. На съёмках присутствовали зрители, у которых измерили температуру в связи с пандемией коронавируса.
Коллеги Шепелева говорят, что он давно хотел уйти с Первого канала: его смущали затяжные съёмки и сама суть скандального шоу, которому Шепелев пытался придать интеллигентный вид.
Решение уйти он принял, когда у него сдали нервы. Он спешил домой, но график съёмок затягивался и ведущий не сдержался. Шепелев заявил, что уволится. «В итоге держать не стали», — рассказал знакомый с ситуацией сотрудник, писал NEWS.ru.
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