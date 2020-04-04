Шепелев на новой работе будет зарабатывать чуть больше миллиона рублей

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Телеведущий Дмитрий Шепелев на новом месте будет получать довольно скромный гонорар.

По данным KP.RU, журналист, работая на Первом канале, получал около трёх миллионов рублей. Сейчас ему предложили только один миллион. Однако его заработная плата может вырасти, если новое шоу окажется рейтинговым.

Новые контракты сейчас заключают осторожно и с «осторожными цифрами». Поэтому Дима может рассчитывать на чуть больше миллиона рублей в месяц. В крайнем случае — на полтора, — рассказала коллега ведущего.

Первую серию его шоу уже отсняли. На съёмках присутствовали зрители, у которых измерили температуру в связи с пандемией коронавируса.

Коллеги Шепелева говорят, что он давно хотел уйти с Первого канала: его смущали затяжные съёмки и сама суть скандального шоу, которому Шепелев пытался придать интеллигентный вид.

Решение уйти он принял, когда у него сдали нервы. Он спешил домой, но график съёмок затягивался и ведущий не сдержался. Шепелев заявил, что уволится. «В итоге держать не стали», — рассказал знакомый с ситуацией сотрудник, писал NEWS.ru.