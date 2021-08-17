Шепелев дал советы владельцам гаджетов, от которых «едет крыша»

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев поделился на своей странице в социальной сети Instagram советами, как избавиться от привычки много времени проводить в социальных сетях, так как от них может «поехать крыша». Он отметил, что «наше зависание в Инсте (Ютубчике, Фейсбуке) — коммерческая манипуляция» разработчиков гаджетов.

Начну с детей. Рекомендация одна и неутешительная — социальные сети лучше отложить до старшей школы. Взрослые. Тут тоже много неоднозначного, потому что, на мой взгляд. <...> И всё же. Открывать только те видео, которые вы намеревались посмотреть, и не включать то, что рекомендует приложение, — дал совет журналист владельцам гаджетов.

Шоумен подчеркнул, что лучше «юзать» браузеры, не хранящие историю поиска и посещённых страниц, а значит, не подсовывающие пользователям рекламу.

И последнее, и самое интересное. Не берите телефоны в спальню. Конечно, все это делают и скролят перед сном или после пробуждения (кстати, мне это реально помогает проснуться), — резюмировал Шепелев.

Он признался, что решил с супругой Екатериной Тулуповой «попробовать не брать телефоны в спальню» и посмотреть, что из этого выйдет.

Вот она, например, начала читать книги перед сном. А я перестал читать новости, чтобы проснуться, — заявил ведущий.

На новый пост его вдохновил фильм Netflix «Социальная дилемма», в котором разработчики популярных соцсетей подтвердили, что главная их цель — любыми психологическими приёмами заставить юзеров проводить на своих ресурсах как можно больше времени.

Ранее Шепелев в Instagram заявил, что отобрал у детей телефоны. Он проводил отпуск на Мальдивах со старшим сыном Платоном, которого родила Жанна Фриске, и дочерью Ладой от дизайнера Екатерины Тулуповой. Шепелев рассказал, что всей семьёй они прилетели на остров на две недели. Детям предлагались самые разные развлечения: велосипедные прогулки, купание в бассейне и океане, детский клуб, футбол, теннис, рисование и многое другое. Однако современных детей, судя по всему, такой набор уже не устраивает. По словам Шепелева, они отказались от всего, заявив, что это им неинтересно.