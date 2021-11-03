Шеф Ивлев станет отцом в третий раз

Главный шеф-повар страны Константин Ивлев в третий раз станет отцом — его молодая жена ждёт ребёнка. Журналистка и модель Валерия Ивлева находится на четвёртом месяце беременности, сообщают «7 дней».

Конечно, я очень долго ждала этой беременности. Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окружённым любовью, да и уже сейчас он ею окружён. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно всё, — поделилась эмоциями будущая мама.

Валерия уверена, что её супруг будет самым заботливым, ласковым и любящим отцом, несмотря на свой грозный образ в кулинарных шоу. Будущая мама добавила, что чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждёт появления малыша на свет.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова поженились в феврале и обвенчались месяц спустя. Свадьба состоялась на родине журналистки в Тамани. Для Валерии, которая моложе Ивлева на 19 лет, этот брак стал первым. Сам шеф-повар женат во второй раз, от первого брака у него растут двое детей — дочь Маруся, которая живёт с мамой, и сын Матвей, который учится за границей и работает под началом знаменитого отца.

Ранее известный по многочисленным телепроектам повар Константин Ивлев объяснил, почему женился на молодой журналистке. Свадьба 47-летнего кулинара и 28-летней Валерии Куденковой состоялась в феврале. По словам новоиспечённого главы семьи, у них с супругой идеальная разница в возрасте, которая способствует комфортному сосуществованию.