Шатунов снова проиграл Разину в суде из-за песен «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/e71f4458-5619-11eb-9668-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов снова проиграл суд продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщил сам Разин, добавив, что директору певца было отказано в регистрации товарного знака с названием группы в Палате по патентным спорам федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Сегодня Палата по патентным спорам отказала ему в очередной раз, поэтому все судебные расходы опять лягут на бедного Юру. Зря он это делает. Надо было давным-давно со мной подписать мировое соглашение и не судиться, потому что судиться с Разиным бесполезно, — написал продюсер на своей странице в Instagram.

Группа «Ласковый май» появилась в конце 80-х и начала быстро набирать популярность. В составе коллектива были воспитанники оренбургского дома-интерната. В 1991 году группу покинул солист Юрий Шатунов.

В 2016 году Андрей Разин продал одной из музыкальных компаний исключительные права на 27 песен «Ласкового мая». Сумма сделки составила порядка $1 млн. Однако, чтобы компания могла зарабатывать на песнях, нужно было, чтобы все исполнители подписали договор. Шатунов отказался это делать.

В 2019 году Разин заявил, что Шатунов больше не будет исполнять песни группы. Якобы он добровольно отказался выступать с хитами коллектива. Но Шатунов это опроверг и заявил, что у него есть все документы на публичное исполнение песен. После этого Разин вдруг заявил, что готов передать права на исполнение песен «Белые розы» и «Седая ночь» на исполнение Шатунову, для чего певцу нужно было лишь связаться с ним и решить вопрос по передаче. Но певец и этого не сделал.

В результате спор дошёл до суда, который изначально встал на сторону певца. Шатунов потребовал расторгнуть договор о передаче прав на песни группы музыкальной компании. Но в ноябре прошлого года иск был отклонён. Шатунову запретили петь песни «Ласкового мая». Апелляция певца тоже, как выяснилось, провалилась.

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