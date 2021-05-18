Шатунов решил судиться с Роспатентом из-за «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/3c25bd8c-b7c8-11eb-9e3a-96000091f725_660.jpg Юрий Шатунов Фото: facebook.com/shatunov.yuriy

Один из самых известных экс-солистов группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, где оспаривает решения Роспатента, отклонившего возражения музыканта на регистрацию ещё в 2003 году двух товарных знаков «Ласковый май», передаёт РИА Новости.

По словам адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, представляющей интересы исполнителя, артист просит признать недействительными вердикты ведомства от 29 января 2021-го. Спорные бренды Роспатент зарегистрировал 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одарённых детей «Ласковый май» (Сочи). Сейчас исключительные права на них принадлежат бизнесмену Руслану Филатову.

Один из знаков, например, распространяется на продукты 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги восьми категорий. Среди них металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и другие.

Шатунов считает, что юридические процедуры прошли с нарушениями норм Гражданского кодекса РФ, запрещающих регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названиям произведений науки, литературы или искусства, персонажам или цитатам из таких произведений без согласия правообладателей.

«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа. Коллектив был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего воспитанника заведения Юрия Шатунова. Всесоюзная популярность и коммерческий успех пришли к группе после того, как её заметил продюсер Андрей Разин, работавший в ту пору администратором группы «Мираж».

Ранее сообщалось, что Шатунов обжаловал постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего его иск к требованию запретить ему исполнять песни группы. В своём иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик, индивидуальный предприниматель Руслан Филатов, передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — компании «Честная музыка». В 2016 году Андрей Разин продал одной из музыкальных компаний исключительные права на 27 песен «Ласкового мая».