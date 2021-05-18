Шатунов решил судиться с Роспатентом из-за «Ласкового мая»

Один из самых известных экс-солистов группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, где оспаривает решения Роспатента, отклонившего возражения музыканта на регистрацию ещё в 2003 году двух товарных знаков «Ласковый май», передаёт РИА Новости.
По словам адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, представляющей интересы исполнителя, артист
Один из знаков, например, распространяется на продукты 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги восьми категорий. Среди них металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и другие.
Шатунов считает, что юридические процедуры прошли с нарушениями норм Гражданского кодекса РФ, запрещающих регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названиям произведений науки, литературы или искусства, персонажам или цитатам из таких произведений без согласия правообладателей.
«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа. Коллектив был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего воспитанника заведения Юрия Шатунова. Всесоюзная популярность и коммерческий успех пришли к группе после того, как её заметил продюсер Андрей Разин, работавший в ту пору администратором группы «Мираж».
Ранее сообщалось, что Шатунов обжаловал постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего его иск к требованию запретить ему исполнять песни группы. В своём иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик, индивидуальный предприниматель Руслан Филатов, передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — компании «Честная музыка». В 2016 году Андрей Разин продал одной из музыкальных компаний исключительные права на 27 песен «Ласкового мая».