Шатунов рассказал, как участника «Ласкового мая» убили на его глазах

https://static.news.ru/photo/94267d12-848f-11eb-be02-96000091f725_660.jpg Юрий Шатунов Фото: yuriy_shatunov/instagram.com

Певец Юрий Шатунов рассказал о дне, когда был убит бывший участник группы «Ласковый май», клавишник Михаил Сухомлинов.

Инцидент произошёл осенью 1993 года возле дома певца. На тот момент Сухомлинов уже ушёл из коллектива, но продолжал дружить с Шатуновым.

Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз (вышел на улицу. — NEWS.ru). Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера, — поделился артист в эфире телеканала «Россия 1».

После этого он вышел на улицу, где увидел окровавленное тело клавишника, шея которого была «как сито».

Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь, — уточнил Шатунов.

Он добавил, что Сухомлинов умер у него на руках.

Как писал NEWS.ru, ранее Шатунов заявил, что пережил «трудовое рабство», во время которого его заставляли выступать при помощи шантажа. По словам певца, это произошло во время учёбы в интернате. Директор учреждения, выступающая в качестве официального опекуна Шатунова, отобрала его паспорт.