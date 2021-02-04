Шатунов продолжает судиться за песни «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/5f2e67fa-66f8-11eb-bc38-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов обжаловал постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего его иск к требованию запретить ему исполнять песни группы.

В своём иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик, индивидуальный предприниматель Руслан Филатов, передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — компании «Честная музыка», сообщает РИА Новости.

В 2016 году Андрей Разин продал одной из музыкальных компаний исключительные права на 27 песен «Ласкового мая». Сумма сделки составила порядка $1 млн. Чтобы компания могла зарабатывать на песнях, нужно было, чтобы все исполнители подписали договор. Шатунов отказался это делать.

В 2019 году Разин заявил, что Шатунов больше не будет исполнять песни группы. Якобы он добровольно отказался выступать с хитами коллектива. Но Шатунов это опроверг и заявил, что у него есть все документы на публичное исполнение песен. После этого Разин вдруг заявил, что готов передать права на исполнение песен «Белые розы» и «Седая ночь» на исполнение Шатунову, для чего певцу нужно было лишь связаться с ним и решить вопрос по передаче. Но певец и этого не сделал.

В результате спор дошёл до суда, который изначально встал на сторону певца. Шатунов потребовал расторгнуть договор о передаче прав на песни группы музыкальной компании. Но в ноябре прошлого года иск был отклонён. Шатунову запретили петь песни «Ласкового мая». Апелляция певца тоже, как выяснилось, провалилась.

«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа. Коллектив был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего воспитанника заведения Юрия Шатунова. Всесоюзная популярность и коммерческий успех пришли к группе после того, как её заметил продюсер Андрей Разин, работавший в ту пору администратором группы «Мираж».

Как ранее писал NEWS.ru, Разин считает, что Шатунов никогда не владел правами на музыку и тексты. Он предложил певцу заключить договор с нынешним правообладателем — компанией «Честная музыка».