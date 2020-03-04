https://static.news.ru/photo/056a7f7e-5eac-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuriy_shatunov/instagram

Певец Юрий Шатунов резко осудил продюсера коллектива «Ласковый май» Андрея Разина, который, по его словам, поёт под фонограмму его песни. Он считает это равносильным тому, как если бы он взял композицию любимой певицы и ездил бы по стране, исполняя её.

Если ты поёшь чужую песню, то сделай свою аранжировку, пой сам. Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит. Это мой голос, моя музыкальная фонограмма, — рассказал «КП-Урал» Шатунов.

47-летний певец назвал это «полным безобразием» и заявил, что не намерен мириться с подобным произволом. Шатунов рассказал, что в настоящее время по этому поводу между ним и Разиным идут судебные споры, причём их инициатором выступает продюсер.

Как писал NEWS.ru, Разин считает, что Шатунов никогда не владел правами на музыку и тексты. Он предложил певцу заключить договор с действующим правообладателем. Шатунов судится с компанией «Честная музыка», которая получила права на его песни от предпринимателя Руслана Филатова. Певец требует признать сделку незаконной и запретить использовать фонограммы со своим голосом.