https://static.news.ru/photo/64136e42-1db0-11ea-ae87-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съёмках сериала «Утреннее шоу» с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Ущипните меня! Поистине сюрреалистический опыт съёмок эпизода для The Morning Show с самыми добрыми женщинами, с которыми мне когда-нибудь доводилось сидеть рядом, — написала спортсменка в своём Instagram.

Шарапова пошутила, что после выхода этой серии её точно пригласят на вручение премии «Золотой глобус».

Ранее Шарапова, снявшаяся с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча, заявила, что её карьера близка к завершению, писал NEWS.ru.