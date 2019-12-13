Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съёмках сериала «Утреннее шоу» с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Ущипните меня! Поистине сюрреалистический опыт съёмок эпизода для The Morning Show с самыми добрыми женщинами, с которыми мне когда-нибудь доводилось сидеть рядом, — написала спортсменка в своём Instagram.
Шарапова пошутила, что после выхода этой серии её точно пригласят на вручение премии «Золотой глобус».
Ранее Шарапова, снявшаяся с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча, заявила, что её карьера близка к завершению, писал NEWS.ru.
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