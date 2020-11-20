Шантажисты вымогают деньги у Разина за интимное видео Дани Милохина

https://static.news.ru/photo/ed4301e2-2b55-11eb-95bb-fa163e074e61_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/vk.com

Юный рэпер и блогер Данила Милохин может стать жертвой сетевых взломщиков. Об этом заявил музыкальный продюсер Андрей Разин.

В социальной сети мужчина обратился к хакерам с просьбой не вымогать у него деньги за некий компрометирующий видеоролик с 18-летним тиктокером.

Я не являюсь продюсером Дани Милохина. Прекратите меня доставать, чтобы я у вас выкупил его интимное видео, снятое его окружением. Мне хватает проблем с Юрой Шатуновым, а вы меня связываете ещё с одним сиротой. Неважно, что они из одного детского дома. Ещё раз говорю, я к Дане не имею никакого отношения, — написал в Instagram Разин.

Отчасти продюсер сам привлёк к себе внимание злоумышленников как потенциальный покупатель компромата на Милохина. Ранее он восхитился творчеством рэпера и заявил, что звезда TikTok может рассчитывать на его помощь.

Разин сравнил Милохина с участником группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым, который, так же как и блогер, был сиротой. Продюсер напомнил, что забрал певца в 14-летнем возрасте из интерната города Оренбурга и сделал долларовым миллионером. Милохин без чьей-либо помощи за один год достиг огромных высот и имеет громадную популярность у нас в стране и за рубежом. Разин подчеркнул, что очень рад этому, и предложил блогеру исполнять песни «Ласкового мая».

Милохин прославился благодаря танцам под популярные треки. Теперь он снимает клипы и записывает песни со звёздами шоу-бизнеса. Блогер не раз отмечал, что всего добился сам, родные родители отказались от него, писал NEWS.ru.