Шанс все исправить. Что бойцы СВО попросили у участников «голой» вечеринки? Куксенкова: у бойцов СВО нет особой агрессии к участникам «голой» вечеринки

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В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая обернулась скандалом. Посетивших мероприятие артистов «отменяют». Как на произошедшее отреагировали участники спецоперации, что они попросили у участников тусовки Ивлеевой?

Кого из артистов «отменили» после «голой» вечеринки

На мероприятии Анастасии Ивлеевой были замечены певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Asti, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (Vacio), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Гоша Карцев, Олег Горчанин, Вика Салават, Карина Нигай и телеведущая Алена Водонаева.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в результате общественного возмущения по поводу «голой» вечеринки федеральные каналы приняли решение исключить из новогодних эфиров всех артистов, которые принимали участие в этом мероприятии.

По информации KP.RU, холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров Киркорова и Лолиту. НТВ смог урезать показ знаменитостей, посетивших тусовку Ивлеевой, однако полностью исключить их из эфира не представляется возможным, поскольку они являются главными ведущими программ. Похожие меры принял телеканал ТНТ.

Люся Чеботина, Burito и Хабиб заменят Киркорова и Милявскую в «Зимнем Show», трансляция которого пройдет 1 января 2024 года. При этом Дима Билан, который тоже посещал мероприятие Анастасии Ивлеевой, выступит на «Зимнем Show».

Кроме того, Киркорова вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появится в картине в образе Людовика XVI. Из ленты также убрали Анну Asti. Вместо нее роль Барби исполнила Клава Кока.

Также в Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой» вечеринке.

Как участники СВО отреагировали на «голую» вечеринку, что они попросили

Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале заявила, что решение руководителей Первого и ВГТРК убрать посетивших «голую» вечеринку артистов из новогоднего эфира — правильное, иначе было бы обидно и несправедливо.

«Но чтобы было совсем по-честному, я решила спросить мнение об этой истории и об этих артистах у военных. И — удивительно — в армейской среде агрессии к этим артистам и их выходке меньше, чем у основной части общества», — сообщила она.

Военный, опрошенный Куксенковой, напомнил, что в ходе СВО свою вину искупают люди, которые совершили различные преступления.

«Про эту вечеринку мы слышали. Конечно, в условиях, когда идет СВО, такие мероприятия недопустимы и неприемлемы. Но в ходе СВО искупают свою вину люди, совершившие различные преступления. Так что право исправиться есть у всех, и у этих участников вечеринки тоже. Им не нужно с пулеметом штурмовать противника, но привезти гуманитарную помощь и поздравить защитников они вполне бы могли», — цитирует его военкор, добавив, что шанс исправиться есть.

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