SHAMAN вышел на сцену в Самаре без обручального кольца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) появился на сцене во время выступления на фестивале «Гитары в строю» в Самаре без обручального кольца, пишет TVcenter.ru со ссылкой на ГТРК Самара. В разговоре с журналистами исполнитель пожаловался на нехватку времени на общение с семьей из-за большого числа концертов и путешествий по стране. Ранее в программе «Ты не поверишь!» на НТВ SHAMAN пояснил, что не носит обручальное кольцо на концертах из-за страха потерять его.

Для меня как для артиста видеть аншлаги на концертах уже третий год подряд — это чудо, это самый главный подарок. С одной стороны, это очень радостно, с другой — накладывает отпечаток на общение с моей семьей, близкими людьми. К сожалению, сейчас это сделать получается очень редко, но я стараюсь каждый визит сделать праздником, — сказал артист.

Ранее гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку заявил, что SHAMAN «ярко и без всякого разогрева» взошел на эстрадный олимп и сегодня востребован в шоу-бизнесе. Поэтому, по его словам, артист заслуживает внимания и того, чтобы войти в историю.



Глава Музея музыки напомнил, что SHAMAN занял нишу патриотического творчества, исполняя песни, посвященные России и бойцам, участвующим в военной спецоперации. Он заметил, что в связи с этим певец очень востребован.