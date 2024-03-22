SHAMAN vs Агутин: а был ли конфликт?

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SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые высказался о конфликте с заслуженным артистом России Леонидом Агутиным. Правда ли, что звезды в ссоре, как это связано с бойкотом исполнителю хита «Я русский»?

Что сказал SHAMAN о конфликте с Агутиным

Представитель артиста прокомментировал слухи о конфликте исполнителя с Агутиным. Он объяснил Telegram-каналу «Mash на Мойке», что в день съемок «Песни года» Агутин лежал в больнице и не принимал участия ни в каких процессах.

«Если взять все и рaсскaзaть, будет, нaверное, скучновaто, поэтому о кaких-то детaлях я, пожaлуй, умолчу», — подытожил его слова сам Дронов.

В Telegram-канале «ЭТО ДРУГОЕ», который ведет белорусский журналист Станислав Яськевич, появилось сообщение, что музыкант отказался выходить на сцену с Дроновым. Телеканал «Царьград» распространил слова журналиста об Агутине.

«Еще один резидент Майами — Леонид Агутин — отказался появляться в одном кадре с SHAMAN», — объявил Яськевич.

Позже «Царьград» сообщил, что запись шоу «Песня года» якобы обернулась скандалом. По информации журналистов, селебрити игнорировали Дронова и старались не встречаться с ним взглядом. У Яськевича подобных заявлений не было.

«Звезды, среди которых были Киркоров, Валерия, Ревва и Гагарина, полностью игнорировали SHAMAN и старались не встречаться с ним взглядом. Только лишь Николай Басков изредка поглядывал в сторону молодого исполнителя. А Леонид Агутин в принципе отказался выходить на одну сцену с SHAMAN, потому что „петь с ним — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“», — писал «Царьград».

Пресс-служба Агутина на официальном сайте артиста опровергла эти сообщения спустя почти месяц.

«Широко распространенная цитата, что Агутин и вовсе сказал, что „петь с ним (с SHAMAN) — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“, является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу», — сообщили представители Агутина.

Позднее сообщалось, что съемки «Песни года — 2023» проходили в течение нескольких дней. Агутин не планировал участвовать в совместных выступлениях с SHAMAN, а вместо этого в другой день записывал песню «Мир зеленого цвета» с Jony.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Был ли бойкот SHAMAN

Поводом подозревать других исполнителей в бойкоте Дронова на «Песне года» стало мрачное настроение исполнителя хита «Я русский» во время съемок.

Позднее эти слухи подогрел основатель «Русской Медиагруппы», продюсер Виктор Киселев. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что исполнители видят неискренность SHAMAN на сцене, поэтому они отказываются выступать с ним. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

В феврале Киселев отмечал, что артисты не желают петь на одной сцене с Дроновым, поскольку не хотят становиться его свитой. По его словам, «люди, которые являются руководителями идеологических отделов», понимают это.

«Большие артисты не хотят быть „свитой“ у молодого артиста, который заявляет, что он „самый патриотический певец страны“. А они не патриоты — Коля Басков, [Николай] Расторгуев? Как так можно говорить», — возмутился Киселев в разговоре с Daily Moscow.

Несмотря на «бойкот», среди звезд есть сторонники Дронова. Положительно отзывались о SHAMAN такие знаменитости, как Григорий Лепс, Олег Газманов, Никита Михалков, Михаил Шуфутинский, Пелагея и другие.

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