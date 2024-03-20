SHAMAN впервые прокатился на петербургском метро и попал на видео SHAMAN прокатился в петербургском метро с помощью журналиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые прокатился в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Журналистка издания помогла артисту, предоставив ему специальный жетон, и показала ему «дырочку» для жетона на турникете, предотвратив неловкую ситуацию.

Певец побывал в петербургской подземке не только в сопровождении корреспондента, но и под присмотром охраны. Артист сел на поезд в направлении БКЗ «Октябрьский». Дронов признался, что никогда не был в метро Петербурга.

Ярослав, жетончик! В Москве такого нет. Попробуйте, это офигенное ощущение. Там специальная дырочка, в нее кидаешь — и пропускают, — рассказала певцу корреспондент.

Ранее певица Лолита Милявская раскрыла происхождение псевдонима SHAMAN, признавшись, что именно она придумала это сценическое имя для Ярослава Дронова. По ее словам, это случилось после участия исполнителя в музыкальном шоу «Фактор А», где она была в составе жюри вместе с певицей Аллой Пугачевой. Также Лолита отметила, что SHAMAN гармонично смотрится в роли патриотичного исполнителя. Как считает исполнительница, популярность и востребованность не испортили Дронова и он избежал звездной болезни.