SHAMAN сравнил себя с многослойным пирогом после создания нового клипа SHAMAN в клипе «Любимая женщина» создал шпаргалку для влюбленных мужчин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский эстрадный певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в интервью РЕН ТВ сравнил себя с многослойным пирогом после создания нового клипа на песню «Любимая женщина». По его словам, ролик наполнен страстью, яркими образами и «здоровой самоиронией». В кадре также мелькают строчки из текста, которые могут стать шпаргалкой для признающихся в любви мужчин, отметили журналисты.

Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным, и каждый найдет в моем творчестве что-то на свой особый вкус, — пояснил SHAMAN.

SHAMAN отметил, что предстал в разных образах в клипе, и предложил поклонницам выбрать, «какой им больше нравится». Ярослав поет о любви на фоне букетов роз, красных воздушных шаров и посылает поклонницам воздушные поцелуи.

Ранее SHAMAN получил премию Минобороны России в области культуры и искусства, о чем сообщила пресс-служба артиста. Исполнитель патриотических хитов «Моя Россия», «Мой бой» и «Я русский» забрал награду в номинации «Музыкальное искусство».

8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы.