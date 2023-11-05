SHAMAN со словами «я русский» нажал на символическую «красную кнопку» SHAMAN во время концерта нажал на символическую «красную кнопку»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время сольного концерта, который транслировал Первый канал, со словами «я русский» нажал на символическую «красную кнопку». Она находилась в черном чемоданчике, который вынес на сцену помощник артиста.

После того, как SHAMAN нажал на кнопку, начались фейерверки. Этот прием артист использовал во время других своих выступлений.

Концертный директор певца Сергей Лавров ранее заявил NEWS.ru, что SHAMAN получает за один концерт от двух до трех миллионов рублей. По его словам, у артиста также одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от €50 тысяч до €100 тысяч. По словам концертного директора, среди российских знаменитостей Ярослав Дронов по заработкам «не номер один». Лавров добавил, что Анна Асти и Юлия Зиверт получают за концерты больше, они собирают огромные концертные залы и площадки.

Ранее сообщалось, что в 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМ, SHAMAN стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.