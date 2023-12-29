SHAMAN, Шатунов и «Слово пацана» окажутся на одной сцене. Что это будет? В Новый год SHAMAN споет хит Шатунова «Седая ночь» на шоу Андрея Малахова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Юрий Шатунов

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнит хит «Ласкового мая» «Седая ночь» в новогоднюю ночь. При чем здесь Юрий Шатунов, сериал «Слово пацана», когда россияне услышат кавер?

Когда SHAMAN перепоет «Седую ночь»

В Сети распространился видеоролик с анонсом новогодней программы «Песни от всей души», которую покажут на канале «Россия 1». Как следует из ролика, Дронов исполнит хит «Ласкового мая» в новогодней программе Андрея Малахова. Вместе с ним на сцене будут родственники Юрия Шатунова — жена музыканта Светлана, а также его дети Эстелла и Дэннис.

Сейчас композиция «Седая ночь» переживает вторую волну популярности. Песня стала одним из саундтреков к нашумевшему в конце года сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». В киноленте композиция звучала несколько раз, в том числе в финальной сцене.

Что говорили о кавере SHAMAN

В октябре Дронов впервые исполнил хит «Седая ночь» в рамках концерта памяти Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве. Тогда музыкант выразил надежду на то, что не испортил песню своим исполнением.

«Я с детства мечтал исполнить эту песню на большой сцене и счастлив, что сегодня это случилось. Надеюсь, что не испортил [песню своим исполнением]», — подчеркнул SHAMAN в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что с детства любит творчество Шатунова, в юности несколько раз бывал на его концертах и однажды даже осмелился написать и передать ему записку во время выступления. Он попросил у Шатунова разрешение «тоже петь эти песни», особенно песню «Седая ночь». По его словам, прочитав записку, артист рассмеялся и согласился.

В комментариях к видео с исполнением хита пользователи хвалили молодого артиста и благодарили за душевное исполнение. Поклонники отмечали, что этим кавером мог бы гордиться Шатунов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN

Связана ли «отмена» SHAMAN с каверами

Несмотря на то что певец стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина перед выборами 2024 года, он столкнулся с отменой концертов. В декабре SHAMAN был вынужден прервать тур по Сибири после шоу в Барнауле: мероприятия в Новосибирске 14 и 15 декабря были перенесены, а концерт в Томске 16 декабря был отменен. Причины не назывались, но, как отмечает «Коммерсант», 13 декабря SHAMAN выступил в Совете Федерации по случаю 30-летия верхней палаты парламента, а после 16 декабря в «Зарядье» поучаствовал в выдвижении Путина в президенты и исполнил гимн России.

В начале декабря звезды российской эстрады объявили SHAMAN негласный бойкот. Во время исполнения финальной песни на новогодней «Песне года» селебрити, среди которых были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Полина Гагарина, игнорировали Дронова, пицал «Царьград». Отмечалось, что бойкот выражался в том, что именитые певцы старались не встречаться взглядом с Дроновым, только Николай Басков изредка нарушал это действие.

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс раскритиковал звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с SHAMAN. По его мнению, произошедшее — не что иное, как «позор года». Лепс открыто поддержал молодого музыканта, подчеркнув, что некоторые из знаменитостей не были на передовой, поэтому им следует помалкивать о патриотизме.

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — заявил Лепс

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