SHAMAN рассказал, почему не носит нижнее белье SHAMAN заявил, что не видит смысла носить нижнее белье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не носит нижнее белье. В этом элементе одежды нет смысла, поэтому его «нет и никогда не было», пояснил исполнитель в эфире программы «Ты не поверишь».

Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было, — сказал певец.

При этом, по его словам, иногда во время концертов поклонницы кидают на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого он в этом не видит. Людям, уверен артист, иногда надо дать возможность отвести душу и «похулиганить».

Ранее Дронов заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем, вспомнил он.

До этого SHAMAN сравнил себя с многослойным пирогом, в котором «каждый найдет что-то на свой вкус», после создания нового клипа на песню «Любимая женщина». Ролик, считает он, наполнен страстью, яркими образами и «здоровой самоиронией». В кадре также мелькают строчки из текста, которые могут стать шпаргалкой для признающихся в любви мужчин, отметили журналисты. Ярослав поет о любви на фоне букетов роз, красных воздушных шаров и посылает поклонницам воздушные поцелуи.