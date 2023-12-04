SHAMAN «распилили» циркулярной пилой на концерте в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «распилили» циркулярной пилой во время XI церемонии вручения народной премии «Звезды Дорожного радио» на сцене Ледового дворца в Петербурге, сообщил 5-tv.ru. Перформанс был подготовлен фокусниками братьями Сафроновыми.

Для представления на SHAMAN также надели наручники и поместили в небольшой деревянный ящик. Под аплодисменты публики фокусники открыли ящик, но певца там не было. Внезапно артист оказался в зале и продолжил исполнять свой хит «Я — русский!».

Ранее артист объяснил, что такое в его понимании быть русским. По его словам, это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Он отметил, что этот вопрос ему как автору хита «Я — русский!» зрители задают особенно часто. Сам Дронов уверен, что делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей, в результате чего появляются положительные отзывы о его творчестве, в том числе попадание в различные списки лучших исполнителей.

До этого стало известно, что список музыкантов — патриотов России возглавил исполнитель SHAMAN, за ним идут Олег Газманов и Николай Расторгуев. Сравнивая творчество музыкантов, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что композиции «Любэ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции, что находит отклик в сердцах молодежи.