SHAMAN рассказал об отношении к алкоголю SHAMAN признался, что абсолютно равнодушен к спиртным напиткам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с порталом PROZvezd признался, что абсолютно равнодушен к алкогольным напиткам. Артист сообщил, что отдает предпочтение теплой воде.

Я уже месяц не ем сладкое. Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо. К алкоголю у меня полное равнодушие. Я воду люблю! Пью ее в большом количестве. Предпочитаю теплую воду, градусов 60 — это очень полезно! — уточнил SHAMAN.

Артист также отметил, что просит своих близких не дарить подарки на день рождения, поскольку он в состоянии самостоятельно купить все, что нужно. SHAMAN добавил, что его семья нормально отнеслась к тому, что он не стал отмечать день своего рождения.

Ранее SHAMAN возглавил список самых патриотичных исполнителей России, по версии граждан РФ. За него проголосовали 28%. На втором и третьем месте в рейтинге патриотов оказались Олег Газманов и Николай Расторгуев.

До этого исполнитель хита «Я русский» назвал народную артистку СССР Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в публикации на странице в соцсети. Примадонна повторила фразу SHAMAN «Вы еще обо мне услышите». Артист на это отметил, что рад пополнению в рядах его фанатов.