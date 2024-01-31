SHAMAN прокомментировал слухи о проверках за пропаганду ЛГБТ SHAMAN заявил, что не знал о жалобах на пропаганду ЛГБТ в песне «Я русский»

Российский певец SHAMAN заявил, что не слышал о жалобах на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в песне «Я русский». В беседе с Telegram-каналом SHOT артист отметил, что у него плотный гастрольный график, и он постоянной занят выступлениями на концертах. Музыкант добавил, что слушателям виднее, есть ли в его композициях что-то запрещенное.

Я не в курсе. Я только-только прилетел из Новосибирска и сразу же сейчас при вас улетаю в Пермь, — подчеркнул исполнитель.

31 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что Ярослава Дронова проверяет Министерство внутренних дел после жалобы активиста Яна Коробкова. По данным канала, мужчина усмотрел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ, так как музыкант появляется в кадре с подкрашенными глазами. Канал утверждает, что Коробков также увидел в клипе оскорбление чувств верующих, поскольку в кадре, где звучат колокола, появляется адресная строка с аббревиатурой FAP (на английском сленге — мастурбация).

После этого представитель МВД Ирина Волк заявила, что информация о том, что в отношении певца проводятся проверки правоохранительными органами, является недостоверной. Она добавила, что у полиции нет вопросов ни к самому исполнителю, ни к его творчеству.