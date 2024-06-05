SHAMAN: последние новости 5 июня, беседа с представителем МВД Ириной Волк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что сам делает аранжировки для своих композиций. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, запишет ли он дуэт с Надеждой Кадышевой?

В какой программе принял участие SHAMAN

SHAMAN стал гостем программы «Вам слово! С Ириной Волк» официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В ходе интервью артист рассуждал о секрете своего успеха, отношении к хейту и многом другом. Кроме того, SHAMAN рассказал, что не только сам пишет собственные композиции, но и является аранжировщиком.

«Я являюсь, помимо всего прочего, еще аранжировщиком. Со мной не работают звукорежиссеры. Полностью весь продакшен песен на мне», — поделился музыкант.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Какой тренд задал SHAMAN

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, SHAMAN возродил тренд на народную музыку в России.

«Народный жанр начинает набирать популярность в России благодаря певцу SHAMAN, он задал определенный вектор. Артист развил патриотическое направление, которое теперь воспевается на государственном уровне. Поэтому многие артисты, те же Ольга Бузова, Мия Бойка, например, используют звучание и манеру народного вокала», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Что SHAMAN сказал о Полунине

SHAMAN в Telegram-канале анонсировал премьеру балета по роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», которая состоится 8 июня в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В роли хореографа-постановщика и Родина Раскольникова выступит артист балета Сергей Полунин.

По мнению SHAMAN, все, к чему прикасается Полунин, становится высоким искусством.

«Родные, все, к чему прикасается мой товарищ Сергей Полунин, становится высоким искусством. Все помним интерпретацию моей песни „Встанем“, которая в его исполнении превратилась в гениальный танец. Год назад в Москве Сергей представил свой балет „Мастер и Маргарита“, а теперь новая постановка, и вновь по русской классике», — сообщил исполнитель.

В 2023 году Полунин и SHAMAN создали общий номер на песню «Встанем».

«Я отталкиваюсь прежде всего от слов. Это про русских воинов, про русских солдат, которые за нас отдавали и отдают свои жизни», — говорил Полунин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артист балета Сергей Полунин

Запишет ли SHAMAN дуэт с Кадышевой

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк рассказал NEWS.ru, что солистка коллектива и его супруга Надежда Кадышева хочет записать дуэт с SHAMAN.

«С SHAMAN песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет дуэт, будет обязательно», — признался он.

Почему SHAMAN сравнили с Киркоровым

Актриса Галина Стаханова в передаче RTVI «Легенда» признавалась, что творчество SHAMAN, в частности песня «Реквием», посвященная погибшим во время теракта в «Крокусе», «рвет ей душу». Она считает, что музыкант действительно является патриотом.

«Я думаю, что он правда патриот, потому что так не споешь. Так душу не оголишь, извините меня. И вот последнее тоже, выстрелила песня о „Крокус Сити“. Ведь он же сразу выдал песню, это „22.03.24“», — комментировала Стаханова.

Также она сравнила SHAMAN с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Актриса отметила, что творчество первого ей нравится больше.

«Я когда его услышала, эту песню „Я русский“, — ой! Слушайте, ну вот тоже вроде с надрывом все. Но вот концерт Киркорова я не могу выслушать целиком. Ну вот раздражает он, одну-две песни послушаю и все. А у SHAMAN — душу рвет», — объяснила она.

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