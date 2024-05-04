SHAMAN: последние новости 4 мая, шанс войти в историю, критика Салтыкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) может войти в историю российской культуры, однако артист Виктор Салтыков скептически относится к его творчеству. Какие известны последние новости об исполнителе на сегодня?

Может ли SHAMAN войти в историю

Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов заявил NEWS.ru, что певец SHAMAN «ярко и без всякого разогрева» взошел на эстрадный олимп и сегодня востребован в шоу-бизнесе. Он считает, что артист заслуживает внимания и того, чтобы войти в историю.

«Вопрос поставлен в полусерьезном жанре. Я могу сказать, что история рассудит. Мы не можем сегодня точно знать и предполагать, что в нее попадет. Но на сегодняшний день, хотя я приверженец академической музыки, даже я, не следящий за большими изменениями в поп-музыке, знаю имя SHAMAN. Значит, это человек популярный. Мне кажется, настолько он ярко вошел на эстраду, эстрадный олимп», — заявил Брызгалов.

Он уточнил, что SHAMAN занял нишу патриотического творчества, исполняя песни, посвященные России и бойцам, участвующим в спецоперации. По мнению Брызгалова, это повлияло на востребованность артиста.

«Мне кажется, то, насколько быстро он взошел без всякого разогрева на олимп, это уже заслуживает внимания и того, чтобы его имя когда-то было запечатлено», — добавил он.

Почему Салтыков скептически относится к SHAMAN

Певец Виктор Салтыков в интервью NEWS.ru заявил, что скептически относится к творчеству певца SHAMAN и считает, что его успех связан с патриотическими песнями.

«Видел творчество SHAMANA, я не буду много разглагольствовать на эту тему, просто мне было бы интереснее его слушать со стороны, нежели смотреть на все на это, потому что я к этому немножко скептически отношусь. Я его видел на YouTube много раз, когда он еще просто пел каверы песен. Он к этому пути шел, шелк успеху, вот так вот сейчас карта легла, что он спел про Россию, про патриотический ход. Очень много манерности в этом», — считает Салтыков.

При этом артист отметил, что SHAMAN является сильным певцом, который хорошо делает свою работу. Однако, по мнению Виктора Салтыкова, исполнителей с похожими данными в стране предостаточно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Салтыков

Как SHAMAN написал песню «Реквием» в ночь после теракта в «Крокусе»

SHAMAN рассказал, что сумел написать песню «Реквием» за одну ночь. В день, когда произошел теракт в «Крокус Сити Холле», артист вернулся в Москву из Санкт-Петербурга, где у него были концерты, а когда узнал о трагедии, его «в моменте накрыло».

«Сначала не поверил, а потом меня в моменте накрыло. Дома я сидел несколько часов, один заперся в комнате, думал. Я был в шоке. Все свои переживания, все свои мысли примерно в 12 ночи я записал в обращение, а чуть позже я приступил к написанию песни „Реквием“. Я не спал, естественно, два дня. Написал слова, музыку, сделал аранжировку и потом быстро нашел студию», — рассказал он YouTube-каналу Popcake.

По словам артиста, многие не поверили ему, что он смог написать песню за короткий срок.

«Там не нужно подбирать слова, надо их просто успевать записывать. Да и если проанализировать видео, там ничего сложного, там все снято одним планом. Поэтому это все было сделано за 1,5 дня. Это был мой самый быстрый продакшен», — поделился он.

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

Ближайшие концерты SHAMAN запланированы в Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня) и Калининграде (1 июля) и Анапе (25 июля).

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