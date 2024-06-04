SHAMAN: последние новости 4 июня, расписание концертов, новые песни, слухи

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Певец SHAMAN выступает перед началом матча суперфинала FONBET Кубка России по футболу между ФК «Балтика» и ФК «Зенит»

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) выступил в «Лужниках». Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, с кем он может записать дуэт, за что его похвалила Мия Бойка?

Что Стаханова сказала о SHAMAN

Актриса Галина Стаханова призналась, что творчество SHAMAN «рвет ей душу». Особенно она выделила композицию артиста «Реквием», посвященную погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я думаю, что он правда патриот, потому что так не споешь. Так душу не оголишь, извините меня. И вот последнее — тоже, выстрелила песня о „Крокус Сити“. Ведь он же сразу выдал песню, это 22.03.24», — отметила Стаханова в программе RTVI «Легенда».

Где выступил SHAMAN

SHAMAN 2 июня в «Лужниках» исполнил песню «Да» перед началом суперфинала FONBET Кубка России по футболу между клубами «Балтика» и «Зенит».

«Привет, Россия! Вместе с многотысячными трибунами, калининградской „Балтикой“ и петербургским „Зенитом“ сказали „ДА!“ наступившему лету и суперфиналу Кубка России по футболу», — написал музыкант в авторском Telegram-канале.

Певец продолжает свой концертный тур. В ближайшее время он выступит в Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Дзержинске (23 сентября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиеве Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Певец SHAMAN выступает перед началом матча суперфинала FONBET Кубка России по футболу между ФК «Балтика» и ФК «Зенит»

С кем SHAMAN может записать дуэт

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк рассказал, что солистка коллектива и его супруга Надежда Кадышева хочет записать дуэт с SHAMAN.

«С SHAMAN песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет дуэт, будет обязательно», — сказал он NEWS.ru.

За что SHAMAN похвалила Мия Бойка

Певица и блогер Мия Бойка назвала SHAMAN «олицетворением патриотических песен в России». Она отметила, что вдохновилась творчеством артистов, поющих о любви к родине, и тоже решила записать трек в аналогичном стиле.

«Я считаю, что если сейчас артисты считают это новым трендом, то это супер. Петь про свою страну, про любовь к земле, где ты живешь и родился, это классный тренд. Нежели, извините меня, песни в чартах, где поется: „моя собачка одета дороже тебя“», — рассказала Бойка NEWS.ru.

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