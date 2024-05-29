SHAMAN: последние новости 29 мая, телефонные мошенники, концерт в Перми

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Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) второй раз за год приедет с концертом в Пермь. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что он рассказал о защите от телефонных мошенников?

Как SHAMAN защищается от мошенников

SHAMAN принял участие в проекте официального представителя МВД России Ирины Волк «Это не шутки».

Музыкант предостерег поклонников от телефонных мошенников, перечислив основные правила, которые надо соблюдать, чтобы не остаться без сбережений.

«Не диктуйте ссылки из СМС, не нажимайте никакие ссылки, которые вам присылают. Если хотите точно узнать, кто вам звонил, наберите 112, свой банк. Сходите в МФЦ или поликлинику», — предупредил SHAMAN.

Также артист подчеркнул, что необходимо рассказать о схемах телефонных мошенников своим пожилым родственникам.

«Родные, говорите об этом со своими мамами, папами, бабушками, дедушками, объясняйте им эту опасную ситуацию снова и снова. Пожилые люди часто очень доверчивы», — добавил он.

Что известно о концерте SHAMAN в Перми

SHAMAN даст второй концерт за год в Перми. Жители города уже начали раскупать билеты на шоу, которое состоится 23 сентября.

Билеты на концерт музыканта стоят от двух до восьми тысяч рублей. Уже выкуплена значительная часть мест в партере, а также в ВИП-секторе.

Ранее сообщалось, что SHAMAN второй раз за год также приедет в Курган. Его выступление пройдет 27 сентября в Курганской областной филармонии. Большая часть билетов уже тоже продана.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

Где еще в ближайшее время SHAMAN даст концерты

SHAMAN продолжает концертный тур.

В ближайшее время артист выступит в Архангельске (29 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Дзержинске (23 сентября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиеве Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Также у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

Чем SHAMAN похож на Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что певец Юрий Шатунов не любил носить трусы, как и SHAMAN, поскольку в детском доме, где вырос Шатунов, были проблемы со стиркой нижнего белья.

«Юра Шатунов тоже не любил нижнее белье, так как в детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное, и он его не надевал никогда», — сообщил Разин в соцсетях.

Ранее SHAMAN заявлял, что не носит нижнее белье, так как «не видит в этом элементе одежды смысла».

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — говорил исполнитель.

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