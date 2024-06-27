SHAMAN: последние новости 27 июня, Пригожин, выпускной в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) выступит для выпускников в парке Горького. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что о нем сказал Иосиф Пригожин?

Что известно о выступлении SHAMAN в парке Горького

В ночь с 28 на 29 июня в московском парке Горького пройдет общегородской выпускной. Для 40 тысяч выпускников выступят более 50 знаменитостей, пишет msk1.ru.

Концерты дадут те музыканты, за которых проголосовали школьники. Хедлайнером вечера станет рэпер Василий Вакуленко (Баста). Также на сцену должны выйти SHAMAN, Стас Пьеха, Катя Лель, Бьянка и другие артисты.

При этом с выступлением SHAMAN возникла путаница: в его фанатской группе в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что он не выступит в парке Горького, так как улетит в Екатеринбург. При этом его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский уточнил, что концерт SHAMAN в Москве состоится.

«Выступление будет», — сказал он msk1.ru.

Где еще в ближайшее время выступит SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур.

В ближайшее время артист выступит в Калининграде (1, 2 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Екатеринбурге (25 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Твери (19 октября), Дзержинске (23 октября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиевом Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

Какие санкции ввели против SHAMAN

SHAMAN подпал под ограничения 14-го пакета антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Также в списке оказались Полина Гагарина, Иван Охлобыстин, Вячеслав Манучаров и другие.

Отмечается, что власти ЕС приняли решение о введении санкций в отношении указанных лиц в связи с тем, что они «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — прокомментировал певец в соцсетях.

С июля 2023 года он также находится под санкциями Канады.

Что Пригожин сказал о SHAMAN

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «безобразными» ограничения, которые были введены против SHAMAN и Полины Гагариной. По его мнению, это нарушает основные принципы демократии.

Пригожин также подчеркнул, что ни SHAMAN, ни Гагарина и так не поехали бы в недружественные страны.

«Это выглядит безобразно. Меня удивляет позиция Запада. Ни от одного из артистов я не слышал призыва к боевым действиям — абсолютно все музыканты призывают к миру. Сегодня творческих людей лишают свободы слова. Смысл демократии нарушен. Артисты, которые оказались под санкциями, и так бы не поехали в недружественные страны. Сегодня все попадают под пресс. На Западе уже запрещали Чайковского, наш гимн, спортсменов. Мы живем в диктаторском мире, где нет свободы передвижения», — сказал продюсер «Абзацу».

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