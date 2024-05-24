SHAMAN: последние новости 24 мая, сравнение с Цоем, изучение песен в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) сравнили с Юрием Шатуновым и Виктором Цоем. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, когда его песни будут включены в школьную программу?

Когда песни SHAMAN включат в школьную программу

По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» могут войти в школьную программу уже с сентября этого года.

«До конца текущей, весенней сессии, на ближайших неделях, мы намерены провести широкие обсуждения инициативы, поддержанной Минпросвещения, на площадке профильного комитета Госдумы по образованию», — прокомментировал он.

Колунов также пояснил, что необходимо пригласить представителей учительского и родительского сообществ, а также профильных ведомств и экспертов, для того чтобы рассмотреть эту инициативу. Кроме того, сначала ее нужно зафиксировать «на бумаге», после чего можно будет начать реализацию.

Кто и почему считает SHAMAN неискренним

Создатель музыкальной группы «Земляне» и глава «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимир Киселев обвинил SHAMAN в неискренности из-за истории, произошедшей осенью прошлого года. По словам бизнесмена, сначала SHAMAN сфотографировался с ним, а затем сделал вид, что не знает его.

«Витя подошел с просьбой посмотреть на его артиста. Потом он мне подвел его с мокрыми ручками поздороваться со мной, рассказать, какие они с отцом большие поклонники „Землян“. Потом SHAMAN попросил сфотографироваться. Через некоторый период времени я вижу эти фотографии кастрированными и господина этого, SHAMAN, со словами о том, что он не знает Киселева. Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания», — прокомментировал Киселев NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Почему SHAMAN сравнили с Шатуновым и Цоем

Певец Сосо Павлиашвили сравнил SHAMAN с Юрием Шатуновым и Виктором Цоем. По мнению артиста, его «создала эпоха».

«SHAMAN — Богом одаренный парень. Его, как в свое время Виктора Цоя и Юрия Шатунова, создала эпоха. Он фантастический певец. И у него есть все шансы остаться очень большим артистом. Он только набирает обороты. Самое главное, чтобы он шел за Богом и никогда не считал себя звездой. Он служит народу, как и каждый из нас. Чем больше он это будет в своем сердце ощущать, тем дольше он продлит свою жизнь на сцене», — высказался Павлиашвили в эфире шоу «Посиделки на Дорожном радио».

Станет ли SHAMAN народным артистом

Общественники Воронежа записали видеообращение с инициативой присвоить SHAMAN звание народного артиста России. Соответствующее предложение они направили в Министерство культуры и профильные организации.

Первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что данная инициатива является вполне правомочной. По его мнению, музыкант стал уже более народным артистом, чем Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Это правомочно, безусловно. Он уже на одной песне стал гораздо более народным артистом, чем Галкин и иже с ними. Кстати, общественная организация может выдвигать артиста на звание», — сказал парламентарий NEWS.ru.

Он также рассказал, что после выдвижения необходимо пройти некоторые бюрократические моменты согласно порядку присуждения государственных званий. После этого выходит соответствующий указ президента и происходит само вручение.

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