SHAMAN: последние новости 19 мая, отказ от трусов, костюм Адама, новый трек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сначала удивил публику появлением в образе холостяка, а затем признался, что не носит нижнее белье. Какие последние новости об артисте 19 мая?

Почему SHAMAN не носит трусы

В шоу «Ты не поверишь!» на НТВ Дронов признался, что не носит нижнее белье. SHAMAN рассказал, что не видит смысла в этом элементе одежды, поэтому в его гардеробе таких вещей «нет и никогда не было».

«Отсутствуют [трусы]. Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно. Я не ношу нижнее белье. Просто как бы в этом нет смысла. Зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал музыкант, пожимая плечами.

При этом, по словам Дронова, иногда во время его сольных концертов поклонницы кидают на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого артист в этом не видит. Людям, уверен SHAMAN, иногда нужно дать возможность отвести душу и «похулиганить».

Правда ли, что SHAMAN стал холостяком

Три дня назад состоялась премьера новой композиции артиста под названием «Любимая женщина». Автором слов и музыки является сам Дронов. В клипе музыкант предстал в нескольких контрастных по настроению образах.

В начале ролика SHAMAN одет в черную бархатную рубашку, кожаные штаны и грубые ботинки. Артист сидел в окружении нескольких ваз с алыми розами, еще один цветок он держал в руке и протягивал его в камеру. Вторым образом SHAMAN стал серый костюм с молочной рубашкой, дополненный необычно завязанным галстуком с оригинальным зажимом, напоминающим кольцо с цветком. В руках музыкант держал трость с необычным набалдашником. Был и третий образ — «костюм Адама», однако зрительницы не смогли его увидеть, поскольку изображение зацензурили.

«Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным, и каждый найдет в моем творчестве что-то на свой особый вкус», — объяснил артист обилие образов.

Идея клипа заключается в самоиронии Дронова. Сняв клип в разных амплуа, он высмеял собирательный образ типичного кумира поп-индустрии, который пытается нравиться сразу всем.

«Выложил романтический клип на свою новую песню „Любимая женщина“, где предстал в виде героя-любовника, причём в нескольких его альтернативных вариантах. Концептуальное обрамление ролика напоминает легендарные открытки из „Одноклассников“», — отмечает rg.ru.

aif.ru отметил, что появившийся в клипе с розами Дронов вызвал ассоциации с шоу «Холостяк», в котором этот цветок вручали понравившейся девушке.

Поклонники артиста тепло встретили новый трек. Дронова похвалили за искренность в песне, отметив, что дорожка обязательно станет хитом.

«Ярослав, спасибо за очередной хит! Вы легко, аккуратно и нежно уложили штабелями треть женщин России (и я среди таких!). И самое интересное, что мне это состояние очень нравится! Это невероятно, но это факт!» — отметила поклонница Татьяна Бут.

«Ослепительно красивый мужчина, ослепительно красивый клип. Доля юмора как вишенка на торте. Ярослав изумительно хорош и как рокер, и как денди. Музыка страстная, бурная, как всё у SHAMAN; песня — горячий, как кипяток, гейзер любви. Спасибо за новый подарок, Ярослав!» — добавила Татьяна Беляева.

Некоторые фанатки предположили, что артист намекает на расставание, однако это не так. Дронов счастлив в браке с Еленой Мартыновой.

«Это ты о своей жене поешь или о каждой из нас?» — поинтересовалась поклонница Мария.

Сейчас музыкант активно гастролирует по стране. В его тур включено более 100 российских городов. График Дронова расписан на год вперед, и он уже анонсировал большие концерты в Москве и Петербурге в 2025-м году.

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