SHAMAN: последние новости 18 мая, новые песня и клип, слова Кипелова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представил новую композицию и клип на нее. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что о нем сказал Валерий Кипелов?

Какую новую песню выпустил SHAMAN

SHAMAN выпустил песню «Любимая женщина». Также артист представил клип.

Он отметил, что ролик наполнен страстью, яркими образами и «здоровой самоиронией». SHAMAN пояснил, что с помощью видео хотел показать, что бывает разным, поэтому в клипе предстал в разных образах.

«Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным, и каждый найдет в моем творчестве что-то на свой особый вкус», — рассказал певец.

Что Кипелов сказал о SHAMAN

Рок-музыкант Валерий Кипелов признался, что расплакался, когда услышал песню SHAMAN «Встанем». По его мнению, всплеск популярности подобных патриотических композиций будет только расти, несмотря на существующие обвинения некоторых исполнителей в конъюнктуре.

«Говоря о современной патриотической песне, любят обсуждать SHAMAN. Не знаю, но, например, когда я услышал его песню „Встанем“ — у меня подступили слезы. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что мы это музыкальное направление не упустим и не потеряем», — высказался артист.

Какую премию получил SHAMAN

SHAMAN получил премию Минобороны России в области культуры и искусства. Он забрал награду в номинации «Музыкальное искусство».

«Получение премии Минобороны за достижения в области культуры — это еще одно доказательство, что я как музыкант делаю свое дело с полной отдачей и нахожусь на своем месте. Только так я буду работать и дальше», — отметил исполнитель.

Почему ЮрКисс обвинил SHAMAN во лжи

Певец Юрий Киселев (ЮрКисс) заявил, что SHAMAN обманул его отца, художественного руководителя рок-группы «Земляне» и бизнесмена Владимира Киселева: он согласился дать концерт в Донбассе, но в последний момент отказался по «надуманной причине».

ЮрКисс объяснил, что его отец, возглавляющий холдинг «Русская Медиагруппа» (РМГ), некоторое время назад предложил SHAMAN выступить на новых территориях РФ.

«Но день в день SHAMAN отказывается по какой-то вообще надуманной причине. Я ее уже сейчас не помню, но помню, что потом вскрылось, что это все вообще не так. Для отца самое страшное, что его, во-первых, обманули. Он не приемлет предательства и обмана, потому что он сам никогда так не делает и не позволяет никому с собой так поступать. Во-вторых, предали его доверие, его доброе отношение», — рассказал он в интервью Лауре Джугелии.

Также ЮрКисс раскрыл, что SHAMAN, Егор Крид и Тимати включены в так называемый черный список на ресурсах РМГ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Киселев (ЮрКисс)

Где в ближайшее время SHAMAN даст концерты

SHAMAN продолжает концертный тур.

В ближайшее время артист выступит в Королеве (21 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля) и Анапе (25 июля), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Брянске (6 ноября), Воронеже (16 ноября) и Реутове (28 ноября).

Кроме того, у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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