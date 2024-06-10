SHAMAN: последние новости 10 июня, прогулка в Пензе, обращение к фанатам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) был замечен на прогулке в Пензе. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, выступит ли он на Дне России?

Что SHAMAN делал в Пензе

6 и 7 июня SHAMAN выступил в ККЗ «Пенза» с сольными концертами. При этом в воскресенье, 9 июня, музыкант все еще не покинул город: поклонники сфотографировали его на главной улице.

SHAMAN пытался остаться незамеченным: он был одет в неприметную одежду и закрывающую лицо кепку. Певец, опустив голову, в сопровождении своей команды шел по улице Московской.

Снимки исполнителя разлетелись по Сети. Фанаты предположили, что он решил остаться в городе еще на несколько дней, чтобы посмотреть достопримечательности.

Какое обращение к поклонникам опубликовал SHAMAN

Несколько дней назад в своем Telegram-канале SHAMAN опубликовал аудиосообщение, в котором обратился к поклонникам.

«Всем привет, родные! Как сами? Как поживаете? Что интересного? Пишите в комментариях», — спросил музыкант.

Подписчики откликнулись на его призыв и начали активно общаться. Многие из них отметили, что были рады получить от кумира голосовое сообщение и попросили его чаще записывать аудио.

На какую премию номинировали SHAMAN

SHAMAN впервые поборется за премию канала МУЗ-ТВ. Мероприятие пройдет 14 июня в СК «ЦСКА Арена».

Исполнитель номинирован в двух категориях: «Лучший в Сети» и «Прорыв года».

Фото: Сергей Булкин/News.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

Выступит ли SHAMAN на Дне России

11 июня SHAMAN примет участие в концерте на Красной площади, посвященном Дню России. Мероприятие начнется в 19:00.

Помимо SHAMAN, на сцену выйдут Дима Билан, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие артисты.

Где еще в ближайшее время выступит SHAMAN

29 июня SHAMAN выступит на 95-летии Магнитогорска.

«28 июня на сцене выступят региональные музыкальные коллективы, а также состоится гала-концерт хореографии „Улица горящих фонарей“. SHAMAN выступит 29 июня в 21:00, а 30 июня в это же время — Вячеслав Бутусов», — пишет портал «Вечерний Магнитогорск».

Также в ближайшее время артист даст сольные концерты в Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Дзержинске (23 октября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиеве Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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