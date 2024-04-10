SHAMAN: последние новости 10 апреля, конфликт с Агутиным, релакс-шоу

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) исполнил свой хит «Я русский» на парковке. Какие еще последние новости о музыканте известны сегодня, был ли у него конфликт с Леонидом Агутиным?

Что известно о конфликте SHAMAN с Агутиным

Заслуженный артист России Леонид Агутин прокомментировал слухи о конфликте с SHAMAN. Он заявил, что не смог выступить с коллегой на одной сцене. Речь идет о «Песне года».

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий. У меня была операция, неожиданно обнаружился тромб. Я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег какие-то высказывания. Я сам артист», — сообщил Агутин НТВ.

Музыкант также сказал, что публичных людей можно сравнивать с участниками комиксов по причине того, что им часто приписывают слова, которые они никогда не произносили.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», — добавил он.

Ранее представитель SHAMAN также прокомментировал информацию о ссоре исполнителя с Агутиным. В интервью Telegram-каналу «Mash на Мойке» он объяснил, что в день съемок «Песни года» Агутин лежал в больнице и не принимал участия в выступлениях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

Зачем SHAMAN пел на парковке

После концерта в Краснодаре SHAMAN решил исполнить свой хит «Я русский» на парковке возле Дворца спорта «Олимп». Видео выступления появилось на страницах музыканта в соцсетях.

В сопровождении охраны певец исполнил припев композиции вместе с поклонниками. В подписи к видеоролику SHAMAN подчеркнул, что не боится выражать свою позицию.

«Родные, несмотря ни на что, мы будем продолжать петь вместе. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я — русский!» — написал он.

Что известно о релакс-шоу SHAMAN

Во время выступления в Ростове-на-Дону SHAMAN устроил зрителям релакс-шоу. Фанаты поделились в соцсетях роликами с концерта, на котором исполнитель продемонстрировал навык горлового пения. Именно с него начиналась музыкальная карьера SHAMAN.

«Очень красивый вокализ — мистический. Задевает самые тонкие струны души, каждый может воспринимать его по-своему, соотнести со своим состоянием, интерпретировать по-своему», — написал один из поклонников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Где в ближайшее время выступит SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур по России. Недавно стало известно, что он появится на молодежном форуме «УТРО» в Екатеринбурге. Информацию подтвердил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

«Форум уральской молодежи „УТРО“ пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. Участие примут более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов Уральского федерального округа: работающая молодежь, студенты и школьники», — сказали в полпредстве УрФО.

Также в ближайшее время SHAMAN выступит в Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня) и Калининграде (1 июля).

Кроме того, у певца уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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