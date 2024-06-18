SHAMAN ошарашил поклонников мытьем полов на своем концерте в Туле SHAMAN протер полы на сцене из-за «жаркого приема» в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) внезапно для поклонников начал мыть полы на сцене на своем концерте в Туле, передает Telegram-канал «Звездач». Он объяснил, что причиной его временной смены профессии является жаркий прием жителей. Артист при этом извинился за задержку и попросил музыкантов «сыграть что-нибудь на фоне».

Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь. Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять, — объяснился SHAMAN.

Вероятнее всего, певец решил протереть скопившийся на сцене конденсат. В противном случае Дронов рискнул бы поскользнуться.

Ранее SHAMAN заявил, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселева. Исполнитель хита «Я русский» лишь пожелал ему здоровья.

До этого Киселев назвал SHAMAN неискренним из-за истории, которая произошла осенью 2023 года. По словам главы РМГ, тогда певец сначала сфотографировался с ним и называл себя поклонником «Землян», а потом сделал вид, что они не знакомы.