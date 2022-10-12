SHAMAN объяснил, почему не хочет ехать на «Евровидение» SHAMAN заявил, что ему неинтересно участвовать в «Евровидении»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил порталу «Телепрограмма», что откажется от участия в «Евровидении», даже если его туда пригласят. Свое нежелание участвовать в конкурсе он объяснил отсутствием интереса к нему и общей предсказуемостью самого шоу.

На "Евровидение" не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит — и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить, — подчеркнул певец.

Ранее поэт-песенник Илья Резник назвал SHAMAN'а коммерческим проектом, востребованность которого связана прежде всего с огромными гонорарами. Сам Резник заявил, что не берет денег за патриотические произведения, поскольку такое творчество должно идти от сердца и ничего общего с коммерцией не имеет.

До этого видео, на котором SHAMAN исполняет гимн России вместе с президентом страны Владимиром Путиным, стало самым популярным видео российского сегмента YouTube. Его просмотрели более полумиллиона пользователей. Такой же популярностью пользуется песня «Встанем» в исполнении SHAMAN, которая также набрала более полумиллиона просмотров.

И гимн, и песня прозвучали на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда» после подписания в Кремле документов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Мероприятие прошло 30 сентября на Красной площади. На разных мероприятиях столицы по этому поводу собралось более 100 тысяч горожан.