SHAMAN: кто придумал псевдоним, при чем здесь Пугачева и Лолита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима SHAMAN и рассказала о влиянии Аллы Пугачевой на творчество музыканта. Какие последние новости о Ярославе Дронове 16 марта?

Кто придумал псевдоним SHAMAN

Певица Лолита Милявская раскрыла происхождение псевдонима SHAMAN в эфире YouTube-шоу «Повесточка». Артистка рассказала, что именно она придумала это сценическое имя для Дронова.

По ее словам, это случилось после его участия в музыкальном шоу «Фактор А», где она занимала место члена жюри вместе с певицей Аллой Пугачевой. Кроме того, Лолита отметила, что Примадонна также сыграла в роль в карьере SHAMAN.

«Вообще-то, с Аллой Борисовной [Пугачевой] мы в одном проекте SHAMAN пестовали, целовали в щечки, и это я его SHAMAN-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» — рассказала артистка.

Также Лолита отметила, что в шоу «Фактор А» Дронов действительно был любимчиком Пугачевой, которого она выделяла среди других участников.

По словам Лолиты, несмотря на большую популярность и востребованность, SHAMAN не столкнулся со «звездной болезнью». Певица отметила, что с Дроновым приятно поддерживать общение в неформальной обстановке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявска

«Он искренний. У меня была возможность его наблюдать в течение месяца практически каждый день, а там уже все видно. За кулисами ты видишь, кто играет, кто выйдет на сцену и корчит из себя, а за кулисами находиться невозможно, как будто запах стоит прямо от человека», — сказала Лолита.

Исполнительница добавила, что ей очень нравится творчество SHAMAN, но она как женщина хочет, чтобы он уделял внимание не только патриотическим песням, а и любовной лирике.

Как SHAMAN выступил на шоу «Фактор А»

Дронов был участником шоу «Фактор А» в 2013 году, программа транслировалась на телеканале «Россия 1». Председателем жюри конкурса тогда была Пугачева, которая не стала отдавать победу молодому исполнителю и предпочла другого конкурсанта.

После того как Пугачева отчислила Дронова из шоу «Фактор А», молодой певец произнес в адрес народной артистки Советского Союза фразу: «Вы обо мне еще услышите!».

В недавнем обращении к своим критикам Пугачева вспомнила эту фразу, отметив, что она просила Дронова ее произнести.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала певица в социальных сетях в декабре 2023 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Какие последние новости о SHAMAN

9 марта SHAMAN выступил в «Крокус Сити Холле» в Москве в новом образе. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. В парике артист исполнил две песни, после чего продолжил выступать в привычном образе в черном. Дронов объяснил, что артист должен удивлять публику. По его словам, целью такого выступления было создать «вау-эффект».

«Артист должен удивлять. Эта программа посвящена всей прекрасной половине человечества. А практически любая девушка мечтает о принце. Вот я и создаю „вау-эффект“ таким сказочным образом. Это все мой внутренний продюсер», — сказал певец.

На ближайшее время у SHAMAN запланированы концерты в ряде городов России. Так, 20 и 21 марта артист выступит в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский», 26 и 27 марта — в Ессентуках, 28 — марта в Ставрополе, 30 и 31 марта — в Краснодаре.

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