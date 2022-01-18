Шаляпина заподозрили в убийстве жены-миллионерши

Певец и ведущий Прохор Шаляпин мог отравить свою жену-миллионершу Татьяну Дэвис ради денег, с такими заявлениями выступили гости программы «На самом деле». Бывшая жена исполнителя умерла после того, как заболела коронавирусом в конце сентября. Об этом сообщает Пятый канал.

В ходе обсуждения певцу припомнили его странные просьбы в отношении питания умершей жены. Якобы, по указанию Шаляпина в еду Дэвис добавляли неизвестные препараты. Косвенным подтверждением этому стало заявление знакомой Шаляпина — фармацевта Кристины Агаджанян. Она рассказала, что исполнитель поинтересовался у неё, как можно убить человека незаметно.

Несмотря на попытки Шаляпина оправдаться, сидящие в телестудии гости напомнили вдовцу, что сразу после смерти жены он начал приобретать предметы роскоши. Так, например, исполнитель купил автомобиль за 16 миллионов рублей.

Ранее российский эстрадный певец Николай Басков рассказал, что ему не хватает денег, чтобы достроить свой дом на Рублёвке. Известно, что площадь дома составляет 2 тысячи квадратных метров. По словам артиста, строение будет поражать гостей роскошностью убранства.

Недостроенный особняк артиста находится в элитном районе Подмосковья, на Рублёвке. Дом строится из экологичных материалов, там должны быть огромные окна, спа-центр с несколькими банями и бассейн.