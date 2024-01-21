Шаляпин готов был помочь родившей в кафе участнице «Фабрики звезд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин заявил в интервью программе «Ты не поверишь», что помог бы участнице «Фабрики звезд» Арине Рыженковой с родами. Ранее девушка родила в туалете московского кафе и сама перерезала пуповину.

Почему она меня не набрала? Сказала бы: помоги, я рожаю. Я бы все бросил и побежал принимать роды. Если бы это был седьмой ребенок, но здесь-то. Мы же понимаем, что это такой ювелирный момент. Это же опасно, страшно. Я не понимаю, как это можно сделать. Это же невыносимая боль, это надо перерезать пуповину. А если что-то не так, если неправильно взять головку? — сказал Шаляпин.

Бывшая участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила ребенка в одном из московских кафе 3 января. Роды прошли в туалете. Девушка вышла из уборной с закутанным в свою одежду ребенком. Сотрудники сразу вызвали полицию и медиков. Девушка, которая смогла родить без посторонней помощи, не сразу согласилась отдать ребенка медикам, однако они смогли ее убедить. Вместе с малышом ее доставили в роддом ГКБ им. Юдина.

Ранее был опубликован список звезд, которые стали родителями в 2023 году. В их числе оказались Павел Прилучный и Зепюр Брутян, звезда «Универа» Мария Кожевникова, а также 47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.