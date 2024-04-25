Шаляпин усомнился в смерти блогера Лены Миро Шаляпин: у меня нет спиритической связи с Леной Миро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нет никаких доказательств, что блогер Лена Миро умерла, заявил в беседе с Пятым каналом певец Прохор Шаляпин. По его словам, с ней нет спиритической связи, которая есть у него с другими умершими подругами.

Я сомневаюсь в этой смерти, потому что нет ни фотографий, ни каких-то доказательств, ничего, только вот такая информация. Дай Бог, чтоб это было фейком и она была бы живой. <...> У меня нет с ней спиритической связи. Я с другими своими подругами могу выходить на связь, а с ней нет. У меня не было с ней контакта. С другими, кто уходит на небо, я могу интуитивно чувствами разговаривать. Не голосами в голове! У меня справка есть из ПНД, — поделился певец.

Шаляпин отметил, что прощает блогершу несмотря на то, что она поливала грязью всех, в том числе и его. Певец пожелал Миро счастливого пути, добавив, что «на небесах» ей будут больше рады, чем на земле.

Кроме того, артист отметил, что считает Миро доброй, несмотря на ее колкость. Ему кажется, что люди, который говорят про всех гадости, на самом деле просто несчастны, поэтому блогер могла быть доброй, хоть и не показывала это, подчеркнул Шаляпин.

Ранее экс-участник реалити-шоу «Дом-2», знакомый Лены Миро Рустам Солнцев рассказал, что блогер может «разыгрывать» свою гибель в ДТП ради громкого возвращения в медиасферу. По его словам, «правдивые» новости о Миро будут намного счастливее.