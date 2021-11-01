Шаляпин рассказал о романе с двойником Софи Лорен

Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Любовью Лапшиной-Богушевой, которая является российской копией Софи Лорен. По словам певца, никакого романа не было и в помине, место имела лишь «своеобразная шутка», сообщает Teleprogramma.pro.

Поводом послужил рассказ самой Лапшиной-Богушевой в передаче «Звёзды сошлись» на НТВ, как её однажды попросили сфотографироваться с певцом, после чего в СМИ появились заголовки об их романе. Артист подтвердил, что такое фото действительно было, но ничего больше между ньюсмейкерами не произошло.

Кадр из передачи "Звёзды сошлись"

Я просто сделал с ней фотографию и написал, что это кадр с Софи Лорен. Это была шутка своеобразная. Никакого глубокого смысла. Никакого романа вообще и близко у нас не было. Никаких претензий и намёков на близкие отношения. Если у меня какие-то близкие отношения, то это всегда видно и слышно. Я всегда всё расскажу, — признался артист.

Шаляпин добавил, что он не обижается на Лапшину-Богушеву и считает её «хорошей женщиной».

Добрая, интеллигентная. Ни о каких романах ни шло и речи. Никто не пиарился на ней. Никто ничего не придумывал. Это было три-четыре года назад. Тогда никто не обратил на это внимания. Если ей нужен пиар, то пусть, — добавил певец.

Ранее сообщалось, что Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело по обвинению матери Прохора Шаляпина за взятки. Елена Колесникова, являясь сотрудницей больницы, обвиняется в том, что за деньги помогала осуждённым уклоняться от исправительных работ.